Here’s the Exhibitor List for FIAC 2019

©MARC DOMAGE

The FIAC art fair has revealed the exhibitor list for its 2019 edition, which will bring together 197 galleries in Paris. Running from October 17 to 20, the fair will include enterprises from 29 countries, including Japan, Iran, South Korea, Germany, and the United Arab Emirates.

Among the first-time participants in the fair are Lévy Gorvy (of London, New York, Zurich, and Hong Kong), Lisson Gallery (London, New York, and Shanghai), Lyles & King (New York), Nara Roesler (São Paulo, Rio de Janeiro, and New York), Mariane Ibrahim (Chicago), Simone Subal (New York), and JTT (New York).

Returning to the fair are Hauser & Wirth (New York, Los Angeles, London, Hong Kong, Zurich, Somerset, Menorca, Gstaad, and St. Moritz), David Zwirner (New York, London, and Hong Kong), Marian Goodman (Paris, New York, and London), Pace Gallery (New York, London, Beijing, Hong Kong, Palo Alto, Seoul, and Geneva), and others.

The exhibitor list follows in full.

General Sector

Galerie 1900-2000, Paris

303 Gallery, New York

80M2 Livia Benavides, Lima

Air de Paris, Paris

Allen, Paris

Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Paris

apalazzo, Brescia

Applicat-Prazan, Paris

Art : Concept, Paris

Alfonso Artiaco, Napoli

Balice Hertling, Paris

Baronian Xippas, Brussels

BERG Contemporary, Reykjavik

Bergamin & Gomide, São Paulo

Blum & Poe, Los Angeles, New York, Tokyo

The Box, Los Angeles

The Breeder, Athens

Ben Brown Fine Arts, London, Hong Kong

Gavin Brown’s enterprise, New York, Roma

Buchholz, Cologne, Berlin, New York

Campoli Presti, Paris, London

Canada, New York

Capitain Petzel, Berlin

Cardi, Milano, London

Ceysson & Bénétière, Paris, Luxembourg, Saint-Étienne, New York

C L E A R I N G, New York, Brussels

Sadie Coles HQ, London

Contemporary Fine Arts, Berlin

Continua, San Gimignano, Boissy-le-Châtel, Beijing, Habana

Paula Cooper, New York

Raffaella Cortese, Milano

Chantal Crousel, Paris

Dastan Gallery, Tehran

Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam

Massimo De Carlo, Milano, London, Hong Kong

Delmes & Zander, Cologne

dépendance, Brussels

DOCUMENT, Chicago

Dvir, Tel Aviv, Brussels

frank elbaz, Paris, Dallas

espaivisor, Valencia

Cécile Fakhoury, Abidjan, Dakar, Paris

Imane Farès, Paris

Selma Feriani, Tunis, London

Konrad Fischer, Düsseldorf, Berlin

Freedman Fitzpatrick, Los Angeles, Paris

Gaga, México D.F., Los Angeles

Gagosian, Paris, New York, Beverly Hills, London, Hong Kong, San Francisco, Rome, Basel, Athens, Geneva

Christophe Gaillard, Paris

Gaudel de Stampa, Paris

gb agency, Paris

Gerhardsen Gerner, Oslo, Berlin

Ghebaly Gallery, Los Angeles

Gladstone Gallery, New York, Brussels

Gmurzynska, Zürich, St. Moritz

Laurent Godin, Paris

Marian Goodman, Paris, New York, London

Bärbel Grässlin, Frankfurt

Green Art Gallery, Dubai

Karsten Greve, Paris, Cologne, St. Moritz

half gallery, New York

Hauser & Wirth, London, Somerset, New York, Los Angeles, Hong Kong, Zürich, Menorca, Gstaad, St. Moritz

Max Hetzler, Berlin, Paris, London

High Art, Paris

Hopkins, Paris

Xavier Hufkens, Brussels

hunt kastner, Prague

Hyundai, Seoul

In Situ – Fabienne Leclerc, Paris

Catherine Issert, Saint-Paul

rodolphe janssen, Brussels

JTT, New York

Annely Juda Fine Art, London

Jan Kaps, Cologne

Karma, New York

Karma International, Zürich, Los Angeles

kaufmann repetto, Milano, New York

Kerlin, Dublin

Anton Kern, New York

Peter Kilchmann, Zürich

König Galerie, Berlin, London

David Kordansky Gallery, Los Angeles

Tomio Koyama, Tokyo

Krinzinger, Vienna

Kukje, Seoul

Labor, México D.F.

LambdaLambdaLambda, Prishtina

Laveronica, Modica

Le Minotaure, Paris

Simon Lee, London, Hong Kong, New York

Lelong & Co., Paris, New York

Lévy Gorvy, London, New York, Zürich, Hong Kong

Lisson, London, New York, Shanghai

Loevenbruck, Paris

Lyles & King, New York

Kate MacGarry, London

Magazzino, Roma

Magician Space, Beijing

Magnin-A, Paris

Mai 36 Galerie, Zürich

Marcelle Alix, Paris

Martos Gallery, New York

Mazzoleni, Torino, London

Fergus McCaffrey, New York, Tokyo

Meessen De Clercq, Brussels

Mendes Wood DM, São Paulo, Brussels, New York

kamel mennour, Paris, London

Metro Pictures, New York

Meyer Kainer, Vienna

Francesca Minini, Milano

Massimo Minini, Brescia

Victoria Miro, London, Venezia

Mitchell-Innes & Nash, New York

mor charpentier, Paris

Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Vienna

Nagel Draxler, Berlin, Cologne

Nahmad Contemporary, New York

Neu, Berlin

Neue Alte Brücke, Frankfurt

neugerriemschneider, Berlin

NoguerasBlanchard, Barcelona, Madrid

Nathalie Obadia, Paris, Brussels

Guillermo de Osma, Madrid

Overduin & Co., Los Angeles

P420, Bologna

Pace, New York, London, Beijing, Hong Kong, Palo Alto, Seoul, Geneva

Galerie Papillon, Paris

Parra & Romero, Madrid, Ibiza

Peres Projects, Berlin

Perrotin, Paris, Hong Kong, New York, Seoul, Tokyo, Shanghai

Francesca Pia, Zürich

PKM Gallery, Seoul

Plan B, Cluj, Berlin

Eva Presenhuber, Zürich, New York

ProjecteSD, Barcelona

Almine Rech, Paris, Brussels, London, New York, Shanghai

Regen Projects, Los Angeles

Michel Rein, Paris, Brussels

Nara Roesler, São Paulo, Rio de Janeiro, New York

Thaddaeus Ropac, Paris, Salzburg, London

Salon 94, New York

SCAI THE BATHHOUSE, Tokyo

Esther Schipper, Berlin

Semiose, Paris

Natalie Seroussi, Paris

Jessica Silverman, San Francisco

Skarstedt, New York, London

Pietro Sparta, Chagny

Sprovieri, London

Sprüth Magers, Berlin, London, Los Angeles

Stigter Van Doesburg, Amsterdam

Jacky Strenz, Frankfurt

Simone Subal, New York

Joseph Tang, Paris

Templon, Paris, Brussels

Tornabuoni Art, Firenze, Milano, Paris, London

Tucci Russo, Torino

Ubu Gallery, New York

Valentin, Paris

Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris

Tim Van Laere, Antwerp

Van de Weghe, New York

Vedovi, Brussels

Venus Over Manhattan, New York, Los Angeles

Vistamare/Vistamarestudio, Pescara, Milano

Vitamin Creative Space, Guangzhou, Beijing

VNH, Paris

Waddington Custot, London

Barbara Weiss, Berlin

Michael Werner, New York, London

White Cube, London, Hong Kong

Barbara Wien, Berlin

Jocelyn Wolff, Paris

Thomas Zander, Cologne

ZERO…, Milano

Galerie Zlotowski, Paris

Martin van Zomeren, Amsterdam

David Zwirner, New York, London, Hong Kong

Lafayette Sector

Arcadia Missa, London

Gianni Manhattan, Vienna

Mariane Ibrahim, Chicago

Jenny’s, Los Angeles

LOMEX, New York

Édouard Montassut, Paris

PM8, Vigo

Dawid Radziszewski, Warsaw

Soft Opening, London

Weiss Falk, Basel

Design

Jousse entreprise, Paris

Galerie kreo, Paris, London

LAFFANOUR – Galerie Downtown, Paris

Eric Philippe, Paris

Galerie Patrick Seguin, Paris, London

Edition

Éditions Dilecta, Paris

GDM, Paris

mfc-michèle didier, Paris

TCHIKEBE, Marseille

Other Exhibitors

Collection Lambert, Avignon

Fonds Municipal d’Art Contemporain, Paris

Lulu, México D.F.

WE DO NOT WORK ALONE, Paris