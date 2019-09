Art Basel Miami Beach Will Feature 269 Exhibitors in December

ANDREW RUSSETH/ARTNEWS

The 18th edition of Art Basel Miami Beach is coming near, and the list of 269 galleries that will show at the fair has been finalized. This year’s cast sees 20 new participants, including Barro Arte Contemporáneo from Buenos Aires, Mariane Ibrahim Gallery from Chicago, Parker Gallery from Los Angeles, Karma from New York, 10 Chancery Lane Gallery from Hong Kong, ROH Projects from Jakarta, and Magician Space from Beijing, among others. Galleries from 33 different countries spanning five continents will share their wares December 5-8 at the Miami Beach Convention Center.

The fair is divided into six sections: Galleries (the main area of the fair), Positions (in which galleries present work by one artist), Nova (in which galleries show new work by up to three of their artists), Survey (which features work by an artist completed before the year 2000), Edition (prints and edition works), and a new inclusion: Meridians, for large-scale projects in the convention center’s Grand Ballroom, curated by the director of Museo Tamayo Magalí Arriola.

Noah Horowitz, director Americas of Art Basel, told ARTnews, “I am particularly excited to welcome new galleries from more diverse parts of the U.S. and Canada. The strong roster of galleries from the Americas is complemented by cutting-edge galleries from across Europe and Asia.”

View the full list of exhibitors below.

Galleries

303 Gallery New York

47 Canal New York

A Gentil Carioca Rio de Janeiro

Miguel Abreu Gallery New York

Acquavella Galleries New York

Altman Siegel San Francisco

Applicat-Prazan Paris

Alfonso Artiaco Napoli

Galerie Guido W. Baudach Berlin

galería elba benítez Madrid

Ruth Benzacar Galeria de Arte Buenos Aires

Bergamin & Gomide São Paulo

Berggruen Gallery San Francisco

Blum & Poe Los Angeles, New York, Tokyo

Peter Blum Gallery New York

Boers-Li Gallery Beijing, New York

Marianne Boesky Gallery Aspen, New York

Tanya Bonakdar Gallery Los Angeles, New York

Bortolami New York

Luciana Brito Galeria São Paulo

Gavin Brown’s enterprise Rome, New York

Galerie Buchholz Berlin, Cologne, New York

Canada New York

Cardi Gallery Milan, London

Casa Triângulo São Paulo

David Castillo Gallery Miami Beach

Ceysson & Bénétière Paris, Saint-Etienne, Koerich, New York

Cheim & Read New York

Clearing Brussels, New York

James Cohan Gallery New York

Sadie Coles HQ London

Galleria Continua San Gimignano, Beijing, Les Moulins, Havana

Paula Cooper Gallery New York

Corbett vs. Dempsey Chicago

Pilar Corrias London

Galerie Chantal Crousel Paris

DAN Galeria São Paulo

DC Moore Gallery New York

Massimo De Carlo Hong Kong, Milan, London

Di Donna New York

Andrew Edlin Gallery New York

galerie frank elbaz Paris, Dallas

Essex Street New York

Konrad Fischer Galerie Berlin, Düsseldorf

Foksal Gallery Foundation Warsaw

Fortes D’Aloia & Gabriel Rio de Janeiro, São Paulo

Peter Freeman, Inc. New York

Stephen Friedman Gallery London

Gaga Mexico City, Los Angeles

Gagosian Hong Kong, Paris, Athens, Rome, Basel, Geneva,

London, Los Angeles, New York, San Francisco

Galerie 1900-2000 Paris

Gladstone Gallery New York, Brussels

Galerie Gmurzynska Zug, Zurich, New York

Galería Elvira González Madrid

Goodman Gallery Johannesburg, Cape Town

Marian Goodman Gallery New York, Paris, London

Galerie Bärbel Grässlin Frankfurt

Richard Gray Gallery Chicago, New York

Garth Greenan Gallery New York

Greene Naftali New York

Galerie Karsten Greve St. Moritz, Cologne, Paris

Cristina Guerra Contemporary Art Lisbon

Kavi Gupta Chicago

Hammer Galleries New York

Hanart TZ Gallery Hong Kong

Hauser & Wirth Hong Kong, St. Moritz, Zurich, London, Somerset,Los Angeles, New York

Galerie Max Hetzler Paris, Berlin, London

High Art Paris

Hirschl & Adler Modern New York

Rhona Hoffman Gallery Chicago

Edwynn Houk Gallery New York

Xavier Hufkens Brussels

hunt kastner Prague

Ingleby Gallery Edinburgh

Taka Ishii Gallery Tokyo

Alison Jacques Gallery London

rodolphe janssen Brussels

Catriona Jeffries Vancouver

Annely Juda Fine Art London

Kalfayan Galleries Athens, Thessaloniki

Casey Kaplan New York

Karma New York

Kasmin New York

kaufmann repetto Milan, New York

Kayne Griffin Corcoran Los Angeles

Sean Kelly New York

Kerlin Gallery Dublin

Anton Kern Gallery New York

Kewenig Berlin, Palma

Galerie Peter Kilchmann Zurich

Tina Kim Gallery New York

Kohn Gallery Los Angeles

David Kordansky Gallery Los Angeles

Andrew Kreps Gallery New York

Galerie Krinzinger Vienna

Kukje Gallery Busan, Seoul

kurimanzutto Mexico City, New York

Labor Mexico City

Landau Fine Art Montreal, Meggen

Simon Lee Gallery Hong Kong, London, New York

Lehmann Maupin Hong Kong, Seoul, New York

Tanya Leighton Berlin

Galerie Lelong & Co. Paris, New York

Galeria Leme São Paulo

Lévy Gorvy Hong Kong, Zurich, London, New York

Lisson Gallery Shanghai, London, New York

Luhring Augustine New York

Magazzino Rome

Mai 36 Galerie Zurich

Maisterravalbuena Spain

Jorge Mara – La Ruche Buenos Aires

Matthew Marks Gallery Los Angeles, New York

Marlborough London, New York

Mary-Anne Martin Fine Art New York

Philip Martin Gallery Los Angeles

Galeria Jaqueline Martins São Paulo

Barbara Mathes Gallery New York

Mazzoleni Turin, London

Miles McEnery Gallery New York

Galerie Greta Meert Brussels

Anthony Meier Fine Arts San Francisco

Menconi + Schoelkopf New York

Mendes Wood DM São Paulo, New York, Brussels

kamel mennour Paris, London

Metro Pictures New York

Meyer Riegger Berlin, Karlsruhe

Victoria Miro Venice, London

Mitchell-Innes & Nash New York

Mnuchin Gallery New York

Modern Art London

The Modern Institute Glasgow

mor charpentier Paris

Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder Vienna

Galerie Nagel Draxler Berlin, Cologne

Edward Tyler Nahem Fine Art New York

Helly Nahmad Gallery New York

Francis M. Naumann Fine Art New York

Galería Leandro Navarro Madrid

neugerriemschneider Berlin

Galleria Franco Noero Turin

David Nolan Gallery New York

Galerie Nordenhake Berlin, Mexico City, Stockholm

Galerie Nathalie Obadia Brussels, Paris

OMR Mexico City

P.P.O.W New York

Pace Gallery Hong Kong, Seoul, Geneva, London, New York, Palo Alto

Pace/MacGill Gallery New York

Parra & Romero Madrid, Santa Gertrudis

Franklin Parrasch Gallery New York

Peres Projects Berlin

Perrotin Hong Kong, Shanghai, Paris, Tokyo, Seoul, New York

Petzel New York

Galeria Plan B Berlin, Cluj

Gregor Podnar Berlin

Galerie Eva Presenhuber Zurich, New York

Proyectos Monclova Mexico City

Ratio 3 San Francisco

Almine Rech Brussels, Shanghai, Paris, London, New York

Regen Projects Los Angeles

Revolver Galería Lima, Buenos Aires

Roberts Projects Los Angeles

Galeria Nara Roesler Rio de Janeiro, São Paulo, New York

Tyler Rollins Fine Art New York

Galerie Thaddaeus Ropac London, Paris, Salzburg

Michael Rosenfeld Gallery New York

Lia Rumma Milan, Naples

Salon 94 New York

SCAI The Bathhouse Tokyo

Esther Schipper Berlin

Galerie Thomas Schulte Berlin

Marc Selwyn Fine Art Los Angeles

Jack Shainman Gallery New York

Sicardi Ayers Bacino Houston

Sies + Höke Düsseldorf

Sikkema Jenkins & Co. New York

Jessica Silverman Gallery San Francisco

Simões de Assis Galeria de Arte Curitiba, São Paulo

Skarstedt London, New York

Fredric Snitzer Gallery Miami

Société Berlin

Sperone Westwater New York

Sprüth Magers Berlin, London, Los Angeles

Nils Stærk Copenhagen

Galleria Christian Stein Milan, Pero

Stevenson Cape Town, Johannesburg

Galeria Luisa Strina São Paulo

Templon Brussels, Paris

Galerie Thomas Munich

Tilton Gallery New York

Tornabuoni Art Paris, Crans Montana, Florence,

Forte dei Marmi, London, Milan

Travesía Cuatro Guadalajara, Mexico City, Madrid

Van de Weghe Fine Art New York

Van Doren Waxter New York

Vedovi Gallery Brussels

Vermelho São Paulo

Vielmetter Los Angeles Los Angeles

Waddington Custot London

Galleri Nicolai Wallner Copenhagen

Wentrup Berlin

Michael Werner Gallery New York, London, Märkisch Wilmersdorf

White Cube London, Hong Kong

Zeno X Gallery Antwerp

David Zwirner New York, London, Hong Kong

Edition

Cristea Roberts Gallery London

Crown Point Press San Francisco

Gemini G.E.L. Los Angeles

Carolina Nitsch New York

Pace Prints New York

Paragon London

Polígrafa Obra Gràfica Barcelona

Susan Sheehan Gallery New York

STPI Singapore

Two Palms New York

ULAE New York

Nova

Antenna Space Shanghai Allison Katz, Guan Xiao

Barro Arte Contemporáneo Buenos Aires

Amalia Ulman, Gabriel Chaile,

Matías Duville

blank projects Cape Town Cinga Samson

Carlos/Ishikawa London Bendt Eyckermans & Stuart Middleton

Central Fine Miami Beach Tomm El-Saieh

Chapter NY New York Jesse Darling, Mira Dancy

Company Gallery New York Cajsa von Zeipel, Raúl de Nieves

Anat Ebgi Los Angeles Cosmo Whyte, Jordan Nassar

Thomas Erben Gallery New York Dona Nelson, Harriet Korman, Mike Cloud

James Fuentes New York Didier William

Ghebaly Gallery Los Angeles Neïl Beloufa

Mariane Ibrahim Gallery Chicago Amoako Boafo

Isla Flotante Buenos Aires Mariela Scafati, Pablo Accinelli

JTT New York Anna-Sophie Berger, Elaine Cameron-Weir,Issy Wood

David Lewis New York Todd Gray

Josh Lilley London Gareth Cadwallader, Kathleen Ryan

Linn Lühn Düsseldorf Dike Blair, Florian Baudrexel

Edouard Malingue Gallery Hong Kong, Shanghai Zheng Bo

moniquemeloche Chicago Ebony G. Patterson, Maia Cruz Palileo

Morán Morán Los Angeles Brian Belott

Nanzuka Tokyo Masato Mori

Galerie Jérôme Poggi Paris Sidival Fila

ROH Projects Jakarta I Nyoman Masriadi

Anita Schwartz Galeria de Arte Rio de Janeiro Paulo Vivacqua

Tiwani Contemporary London Gareth Nyandoro

Positions

Sabrina Amrani Madrid Manal AlDowayan

Christian Andersen Copenhagen Astrid Svangren

Bendana-Pinel Art Contemporain Paris Débora Bolsoni

Galerie Maria Bernheim Zurich Kyle Vu-Dunn

Callicoon Fine Arts New York Colter Jacobsen

Commonwealth and Council Los Angeles Patricia Fernández

Cooper Cole Toronto Tau Lewis

Document Chicago Paul Mpagi Sepuya

Galería Agustina Ferreyra Mexico City Dalton Gata

M+B Los Angeles Aaron Fowler

Madragoa Lisbon Renato Leotta

Magician Space Beijing Wu Chen

Project Native Informant London Kenneth Bergfeld

Galeria Marilia Razuk São Paulo Vanderlei Lopes

Survey

10 Chancery Lane Gallery Hong Kong Huang Rui

acb Budapest Katalin Ladik

Almeida e Dale Galeria de Arte São Paulo Tarsila da Amaral

Nicelle Beauchene Gallery New York Richard Bosman

Tibor de Nagy New York Jess (Collins)

espaivisor Valencia Esther Ferrer

Eric Firestone Gallery New York Miriam Schapiro

Hackett Mill San Francisco Manuel Neri

Hales Gallery London, New York Anwar Jalal Shemza

Pippy Houldsworth Gallery London Faith Ringgold

Instituto de visión Bogota Miguel Ángel Cárdenas

Galerie Mitterrand Paris Richard Pettibone

Parker Gallery Los Angeles

Chris Unterseher, Clayton Bailey,

David Gilhooly, Richard Shaw, Robert Arneson,

Sandra Shannonhouse, Viola Frey

Louis Stern Fine Arts West Hollywood Helen Lundeberg

Venus Over Manhattan New York Joseph Yoakum

waldengallery Buenos Aires Juan Carlos Romero