Amid Political Discord, Exhibitor List for Art Basel Hong Kong 2020 Revealed

As civil unrest continues to roil Hong Kong, the art industry has been waiting with bated breath to see how protests that originated over a proposed extradition law might affect one of the fair circuit’s major gatherings: Art Basel Hong Kong. As it stands, on the newly released exhibitor list for the fair next March, 242 galleries will participate. Half of those participating have exhibition spaces in Asia and the Asia Pacific, according to Art Basel.

There are some newcomers to the fair, which runs March 19 through 21, including Axel Vervoordt Gallery, Konrad Fischer Galerie, Galerie Gregor Staiger, David Lewis, and Jessica Silverman. And a few galleries are returning after time away, such as Marlborough (which did not exhibit in 2019’s edition), Galerie Peter Kilchmann (on hiatus since 2014), Galerie Eva Presenhuber (which last exhibited in 2013), and Mayoral (also inactive at the fair since 2013).

A few galleries who appeared in the 2019 edition are not returning, such as Galerie Isabella Bortolozzi, Galerie Buchholz, Galerie Gmurzynska, Goodman Gallery, Galerie Bärbel Grässlin, Galerie Karsten Greve, König Galerie, Andrew Kreps Gallery, Long March Space, and Stuart Shave/Modern Art.

Art Basel Hong Kong, which takes place at the Hong Kong Convention and Exhibition Centre, is divided into different sections: Galleries (the main sector), Insights (which highlights work by artists from Asia and the Asia Pacific), and Discoveries (which exhibits solo shows from emerging artists), in addition to project-based sections called Kabinett and Encounters as well as programs for Film and Conversations.

View the full list of exhibitors below:

Galleries

10 Chancery Lane Gallery Hong Kong

1335Mabini Manila

303 Gallery New York

47 Canal New York

Miguel Abreu Gallery New York

Acquavella Galleries New York

Aike Shanghai

Alisan Fine Arts Hong Kong

Sabrina Amrani Madrid

Anomaly Tokyo

Antenna Space Shanghai

Applicat-Prazan Paris

Arario Gallery Shanghai, Seoul, Cheonan

Alfonso Artiaco Naples

Artinformal Manila

Aye Gallery Beijing

Balice Hertling Paris

Beijing Art Now Gallery Beijing

Beijing Commune Beijing

Bergamin & Gomide São Paulo

Bernier/Eliades Athens, Brussels

Blindspot Gallery Hong Kong

Blum & Poe Los Angeles, New York, Tokyo

Boers-Li Gallery Beijing, New York

Tanya Bonakdar Gallery New York, Los Angeles

Ben Brown Fine Arts London, Hong Kong

Gavin Brown’s Enterprise New York, Rome

Galerie Gisela Capitain Cologne

Cardi Gallery Milan, London

Carlos/Ishikawa London

Chambers Fine Art Beijing, New York

Chemould Prescott Road Mumbai

Yumiko Chiba Associates Tokyo

Chi-Wen Gallery Taipei

Clearing New York, Brussels

Sadie Coles HQ London

Contemporary Fine Arts Berlin

Galleria Continua San Gimignano, Beijing, Les Moulins, Havana

Paula Cooper Gallery New York

Pilar Corrias London

Cristea Roberts Gallery London

Galerie Chantal Crousel Paris

Massimo De Carlo Milan, London, Hong Kong

de Sarthe Gallery Hong Kong

Dirimart Istanbul

Galerie du Monde Hong Kong

Galerie Eigen + Art Leipzig, Berlin

Eslite Gallery Taipei

Gallery Espace New Delhi

Gallery Exit Hong Kong

Experimenter Kolkata

Selma Feriani Gallery Tunis

Konrad Fischer Galerie Berlin, Düsseldorf

Fortes D’Aloia & Gabriel Rio de Janeiro, São Paulo

Fox/Jensen Sydney, Auckland

Gagosian Hong Kong, Paris, Athens, Rome, Basel, Geneva,

London, Los Angeles, New York, San Francisco

Gajah Gallery Singapore, Yogyakarta

gb agency Paris

Ghebaly Gallery Los Angeles

Gladstone Gallery Brussels, New York

Marian Goodman Gallery New York, Paris, London

Gow Langsford Gallery Auckland

Richard Gray Gallery Chicago, New York

Greene Naftali New York

Grotto Fine Art Hong Kong

Hakgojae Gallery Seoul

Hanart TZ Gallery Hong Kong

Hauser & Wirth Hong Kong, St. Moritz, Zurich, London,

Somerset, Los Angeles, New York

Herald St London

Galerie Max Hetzler Paris, Berlin, London

Hive Center for Contemporary Art Beijing, Shenzhen

Xavier Hufkens Brussels

Ingleby Gallery Edinburgh

Ink Studio Beijing

Taka Ishii Gallery Tokyo

Annely Juda Fine Art London

Kaikai Kiki Gallery Tokyo

Kalfayan Galleries Athens, Thessaloniki

Karma International Zurich, Los Angeles

Kasmin New York

Sean Kelly New York

Tina Keng Gallery Taipei, Beijing

Kerlin Gallery Dublin

Galerie Peter Kilchmann Zurich

David Kordansky Gallery Los Angeles

Tomio Koyama Gallery Tokyo

Kraupa-Tuskany Zeidler Berlin

Galerie Krinzinger Vienna

Kukje Gallery Seoul, Busan

kurimanzutto Mexico City, New York

Pearl Lam Galleries Hong Kong, Shanghai

Simon Lee Gallery Hong Kong, London, New York

Leeahn Gallery Seoul, Daegu

Lehmann Maupin Hong Kong, Seoul, New York

Galerie Lelong & Co. Paris, New York

Lévy Gorvy Hong Kong, Zurich, London, New York

Liang Gallery Taipei

Lin & Lin Gallery Taipei, Beijing

Lisson Gallery Shanghai, London, New York

Luhring Augustine New York

Luxembourg & Dayan New York, London

Galleria d’Arte Maggiore G.A.M. Bologna, Milan

Magician Space Beijing

Mai 36 Galerie Zurich

Edouard Malingue Gallery Hong Kong, Shanghai

Matthew Marks Gallery Los Angeles, New York

Marlborough London, New York

Mayoral Barcelona

Mazzoleni Turin, London

Fergus McCaffrey New York, Tokyo

Galerie Greta Meert Brussels

Galerie Urs Meile Beijing, Lucerne

Mendes Wood DM São Paulo, New York, Brussels

kamel mennour Paris, London

Metro Pictures New York

Meyer Riegger Berlin, Karlsruhe

Mind Set Art Center Taipei

Francesca Minini Milan

Victoria Miro Venice, London

Mitchell-Innes & Nash New York

Mizuma Art Gallery Tokyo, Singapore

The Modern Institute Glasgow

mother’s tankstation limited Dublin, London

Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder Vienna

Nadi Gallery Jakarta

Galerie Nagel Draxler Berlin, Cologne

Richard Nagy Ltd. London

Nanzuka Tokyo

Taro Nasu Tokyo

neugerriemschneider Berlin

galerie nichido Paris, Tokyo, Nagoya, Fukuoka, Taipei

Anna Ning Fine Art Hong Kong

Galleria Franco Noero Turin

Galerie Nathalie Obadia Paris, Brussels

OMR Mexico City

One and J. Gallery Seoul

Galleria Lorcan O’Neill Roma Rome

Galerie Ora-Ora Hong Kong

Ota Fine Arts Shanghai, Singapore, Tokyo

P.P.O.W New York

Pace Gallery Hong Kong, Seoul, Geneva, London,

New York, Palo Alto

Pace Prints New York

Paragon London

Peres Projects Berlin

Perrotin Hong Kong, Shanghai, Paris, Tokyo, Seoul, New York

Petzel New York

Pi Artworks Istanbul, London

PKM Gallery Seoul

Galeria Plan B Berlin, Cluj

Galerie Eva Presenhuber Zurich, New York

Almine Rech Gallery Brussels, Shanghai, Paris, London, New York

Regen Projects Los Angeles

Galeria Nara Roesler Rio de Janeiro, São Paulo, New York

ROH Projects Jakarta

Tyler Rollins Fine Art New York

Galerie Thaddaeus Ropac London, Paris, Salzburg

Rossi & Rossi Hong Kong, London

Lia Rumma Milan, Naples

SCAI The Bathhouse Tokyo

Esther Schipper Berlin

Galerie Rüdiger Schöttle Munich

ShanghART Gallery Shanghai, Beijing, Singapore

ShugoArts Tokyo

Gallery Side 2 Tokyo

Sies + Höke Düsseldorf

Silverlens Manila

Skarstedt London, New York

Société Berlin

Soka Art Beijing, Tainan, Taipei

Sprüth Magers Berlin, London, Los Angeles

Star Gallery Beijing

Starkwhite Auckland

STPI Singapore

Sullivan+Strumpf Sydney, Singapore

Take Ninagawa Tokyo

Tang Contemporary Art Beijing, Hong Kong, Bangkok

Templon Paris, Brussels

The Third Line Dubai

TKG+ Taipei

Tokyo Gallery + BTAP Beijing, Tokyo

Tornabuoni Art Paris, Crans Montana, Florence,

Forte dei Marmi, London, Milan

Two Palms New York

Vadehra Art Gallery New Delhi

Van de Weghe Fine Art New York

Vitamin Creative Space Beijing, Guangzhou

Waddington Custot London

Wentrup Berlin

Michael Werner Gallery New York, London, Märkisch Wilmersdorf

White Cube London, Hong Kong

White Space Beijing Beijing

Barbara Wien Berlin

Galerie Jocelyn Wolff Paris

Yavuz Gallery Singapore

Zeno X Gallery Antwerp

Zilberman Gallery Berlin, Istanbul

David Zwirner New York, London, Hong Kong, Paris

Insights

A Thousand Plateaus Art Space Chengdu Wang Chuan

Asia Art Center Taipei, Beijing Ma Paisui

Bank Shanghai Shi Hui, Maryn Varbanov

Gallery Baton Seoul Koh San Keum

Beyond Gallery Taipei Miwa Yanagi

Empty Gallery Hong Kong Ohtsubo Kosen

Hunsand Space Beijing Daliang Sun

Yoshiaki Inoue Gallery Osaka Toshio Shibata

Johyun Gallery Busan, Seoul Park Seobo

Gallery Kogure Tokyo Noboru Takayama

Richard Koh Fine Art Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur Yeoh Choo Kuan

Leo Gallery Shanghai, Hong Kong Lin Yan

MadeIn Gallery Shanghai Zhou Zixi

Jan Murphy Gallery Brisbane Sylvia Ken, Tjungkara Ken

Nova Contemporary Bangkok Chatchai Puipia

Pifo Gallery Beijing Kang Haitao

Misa Shin Gallery Tokyo Akira Takayama

The Third Gallery Aya Osaka Eiko Yamazawa

Axel Vervoordt Gallery Antwerp, Hong Kong Kimsooja

Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono Tokyo Onosato Toshinobu

Wooson Daegu Yi Joungmin

Discoveries

A+ Contemporary Shanghai Musquiqui Chihying

Bangkok CityCity Gallery Bangkok Chulayarnnon Siriphol

Capsule Shanghai Shanghai Leelee Chan

Château Shatto Los Angeles Van Hanos

Commonwealth and Council Los Angeles Carmen Argote

Galerie Crèvecoeur Paris, Marseilles Sol Calero

Don Gallery Shanghai Liu Ren

Fine Arts, Sydney Sydney Yona Lee

Green Art Gallery Dubai Ana Mazzeri

High Art Paris Hun Kyu Kim

Jhaveri Contemporary Mumbai Matthew Krishanu

JTT New York Borna Sammak

Maho Kubota Gallery Tokyo Teppei Takeda

Galerie Emanuel Layr Vienna, Rome Cécile B. Evans

David Lewis New York Felix Bernstein and Gabe Rubin

mor charpentier Paris Rossella Biscotti

P21 Seoul Heemin Chung

Project Native Informant London Flo Brooks

Jessica Silverman Gallery San Francisco Woody De Othello

Park View / Paul Soto Los Angeles Matt Paweski

Southard Reid London Prem Sahib

Galerie Gregor Staiger Zurich Vittorio Brodmann

Tabula Rasa Gallery Beijing Tant Yunshu Zhong

Yuka Tsuruno Tokyo Tetsuro Kano

Vanguard Gallery Shanghai ZHU Changquan