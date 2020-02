Here’s the 2020 Exhibitor List for the World’s Biggest Art Fair, Art Basel

For its 50th anniversary edition, Art Basel, the world’s largest art fair, has revealed the 288 galleries that will participate in its upcoming edition in Switzerland, slated to run from June 18 to June 21.

The galleries who will offer their wares at Art Basel come from 35 countries, and 23 of them will be participating in the fair for the first time, including several New York galleries—Bridget Donahue, Company Gallery, Garth Greenan Gallery, Kasmin, and Queer Thoughts—as well as London’s Union Pacific, Paris’s High Art, San Francisco’s Hosfelt Gallery, Buenos Aires’s Walden Gallery, Mumbai’s Jhaveri Contemporary, and Los Angeles’s Parker Gallery.

Of the fair’s four main sections, Feature and Statements present booths that are curated primarily around solo presentations of artists. Among the highlights of in Feature are presentations of sculptures by Mary Beth Edelson at New York’s David Lewis, charcoal drawings by Lee Krasner at New York’s Kasmin, and rarely seen pieces from the 1960s by Peter Saul at New York’s Venus Over Manhattan. The section will also include a focus on digital works, with showings from DIS, JODI, and Alison Knowles. Among the presentations by the 18 galleries in Statements will be installations by rafa esparza at L.A.’s Commonwealth & Council, Jonathan Lyndon Chase at Company Gallery, and Diamond Stingily at Queer Thoughts.

The full exhibitor list follows below.

GALLERIES

303 Gallery, New York

47 Canal, New York

A Gentil Carioca, Rio de Janeiro

Miguel Abreu Gallery, New York

Acquavella Galleries, New York

Air de Paris, Romainville, France

Galería Juana de Aizpuru, Madrid

Andréhn-Schiptjenko, Paris and Stockholm

Antenna Space, Shanghai

Applicat-Prazan, Paris

The Approach, London

Art : Concept, Paris

Alfonso Artiaco, Napoli

von Bartha, Basel and Schanf, Switzerland

Galerie Guido W. Baudach, Berlin

galería elba benítez, Madrid

Bergamin & Gomide, São Paulo

Galerie Berinson, Berlin

Bernier/Eliades, Athens and Brussels

Daniel Blau, Salzburg and Munich

Blum & Poe, Los Angeles, New York, and Tokyo

Marianne Boesky Gallery, New York and Aspen, Colorado

Tanya Bonakdar Gallery, Los Angeles and New York

Bortolami, New York

Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin

BQ, Berlin

Gavin Brown’s enterprise, Rome and New York

Galerie Buchholz, Berlin, Cologne, and New York

Buchmann Galerie, Berlin and Lugano, Switzerland

Cabinet, London

Campoli Presti, Paris and London

Canada, New York

Galerie Gisela Capitain, Berlin and Cologne

carlier gebauer, Berlin and Madrid

Carlos/Ishikawa, London

Galerie Carzaniga, Basel

Casas Riegner, Bogotá

Galeria Pedro Cera, Lisbon

Cheim & Read, New York

Chemould Prescott Road, Mumbai

ChertLüdde, Berlin

Mehdi Chouakri, Berlin

Sadie Coles HQ, London

Contemporary Fine Arts, Berlin

Galleria Continua, San Gimignano, Beijing, Boissy-le-Châtel, Havana, and Rome

Paula Cooper Gallery, New York

Pilar Corrias, London

Galerie Chantal Crousel, Paris

Thomas Dane Gallery, London and Naples

Massimo De Carlo, Hong Kong, Milan, and London

dépendance, Brussels

Di Donna, New York

Ecart, Geneva

Galerie Eigen + Art, Berlin, Leipzig

Konrad Fischer Galerie, Berlin, Düsseldorf

Foksal Gallery Foundation, Warsaw

Fortes D’Aloia & Gabriel, Rio de Janeiro, São Paulo

Fraenkel Gallery, San Francisco

Peter Freeman, Inc., New York

Stephen Friedman Gallery, London

Frith Street Gallery, London

Gagosian, Hong Kong, Paris, Athens, Rome, Basel, Geneva, London, Beverly Hills, New York, San Francisco

Galerie 1900-2000, Paris

Galleria dello Scudo, Verona

gb agency, Paris

Annet Gelink Gallery, Amsterdam

Gladstone Gallery, New York, Brussels

Galería Elvira González, Madrid

Goodman Gallery, Cape Town, Johannesburg, London

Marian Goodman Gallery, New York, Paris, London

Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt

Alexander Gray Associates, New York

Gray, Chicago, New York

Howard Greenberg Gallery, New York

Greene Naftali, New York

greengrassi, London

Galerie Karsten Greve, St. Moritz, Cologne, Paris

Cristina Guerra Contemporary Art, Lisbon

Galerie Michael Haas, Berlin

Hamiltons, London

Hauser & Wirth, Hong Kong, St. Moritz, Zurich, London, Somerset, Los Angeles, New York

Hazlitt Holland-Hibbert, London

Herald St, London

Galerie Max Hetzler, Paris, Berlin, London

Hollybush Gardens, London

Galerie Hopkins, Paris

Edwynn Houk Gallery, New York

Xavier Hufkens, Brussels

A arte Invernizzi, Milan

Taka Ishii Gallery, Tokyo

Bernard Jacobson Gallery, London

Alison Jacques Gallery, London

Galerie Martin Janda, Vienna

Catriona Jeffries, Vancouver

Annely Juda Fine Art, London

Kadel Willborn, Düsseldorf

Casey Kaplan, New York

Karma International, Zurich, Los Angeles

kaufmann repetto, Milan, New York

Sean Kelly, New York

Kerlin Gallery, Dublin

Anton Kern Gallery, New York

Kewenig, Berlin, Palma de Mallorca

Galerie Peter Kilchmann, Zurich

König Galerie, Berlin, Tokyo, London

David Kordansky Gallery, Los Angeles

KOW, Berlin, Madrid

Kraupa-Tuskany Zeidler (K-T Z), Berlin

Andrew Kreps Gallery, New York

Galerie Krinzinger, Vienna

Nicolas Krupp, Basel

Kukje Gallery / Tina Kim Gallery, Busan, Seoul, New York

kurimanzutto, Mexico City, New York

Galerie Lahumière, Paris

Landau Fine Art, Montreal, Meggen

Galerie Emanuel Layr, Vienna, Rome

Simon Lee Gallery, Hong Kong, London, New York

Lehmann Maupin, Hong Kong, Seoul, New York

Tanya Leighton, Berlin

Galerie Lelong & Co., Paris, New York

Lévy Gorvy, Hong Kong, Zurich, London, New York

Galerie Gisèle Linder, Basel

Lisson Gallery, Shanghai, London, New York

Luhring Augustine, New York

Luxembourg & Dayan, London, New York

Jörg Maass Kunsthandel, Berlin

Kate MacGarry, Shoreditch

Magazzino, Rome

Mai 36 Galerie, Zurich

Gió Marconi, Milan

Matthew Marks Gallery, Los Angeles, New York

Marlborough, London, New York

The Mayor Gallery, London

Fergus McCaffrey, Tokyo, St Barth, New York

Galerie Greta Meert, Brussels

Anthony Meier Fine Arts, San Francisco

Galerie Urs Meile, Beijing, Lucerne

Mendes Wood DM, São Paulo, New York, Brussels

kamel mennour, Paris, London

Metro Pictures, New York

Meyer Riegger, Berlin, Karlsruhe

Galleria Massimo Minini, Brescia

Victoria Miro, Venice, London

Mitchell-Innes & Nash, New York

Mnuchin Gallery, New York

Modern Art, London

The Modern Institute, Glasgow

Jan Mot, Brussels

mother’s tankstation limited, Dublin, London

Galerie Vera Munro, Hamburg

Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Vienna

Galerie Nagel Draxler, Berlin, Cologne, Munich

Richard Nagy Ltd., London

Edward Tyler Nahem Fine Art, New York

Helly Nahmad Gallery, New York

Galerie Neu, Berlin

neugerriemschneider, Berlin

Galleria Franco Noero, Turin

David Nolan Gallery, New York

Galerie Nordenhake, Berlin, Mexico City, Stockholm

Galerie Georg Nothelfer, Berlin

Galerie Nathalie Obadia, Brussels, Paris

OMR, Mexico City

P.P.O.W, New York

Pace Gallery, Hong Kong, Seoul, Geneva, London, New York, Palo Alto

Maureen Paley, Hove, London

Galerie Alice Pauli, Lausanne

Peres Projects, Berlin

Perrotin, Hong Kong, Shanghai, Paris, Tokyo, Seoul, New York

Petzel, New York

Galerie Francesca Pia, Zurich

Galeria Plan B, Berlin, Cluj

Gregor Podnar, Berlin

Galerie Eva Presenhuber, Zurich, New York

ProjecteSD, Barcelona

Almine Rech, Brussels, Shanghai, Paris, London, New York

Reena Spaulings Fine Art, Los Angeles, New York

Regen Projects, Los Angeles

Rodeo, Pireas, London

Galerie Thaddaeus Ropac, London, Paris, Salzburg

Lia Rumma, Milan, Naples

Salon 94, New York

Esther Schipper, Berlin

Galerie Rüdiger Schöttle, Munich

Galerie Thomas Schulte, Berlin

Galerie Natalie Seroussi, Paris

Sfeir-Semler Gallery, Hamburg, Beirut

Jack Shainman Gallery, New York

ShanghART Gallery, Beijing, Shanghai, Singapore

Sies + Höke, Düsseldorf

Sikkema Jenkins & Co., New York

Bruce Silverstein, New York

Skarstedt, London, New York

GALLERYSKE, Bangalore, New Delhi

Skopia / P.-H. Jaccaud, Geneva

Société, Berlin

Galerie Pietro Spartà, Chagny

Sperone Westwater, New York

Sprovieri, London

Sprüth Magers, Berlin, London, Los Angeles

Nils Stærk, Copenhagen

Stampa, Basel

Standard (Oslo), Oslo

Starmach Gallery, Krakow

Galleria Christian Stein, Milan

Stevenson, Cape Town, Johannesburg

Galeria Luisa Strina, São Paulo

Take Ninagawa, Tokyo

Galleria Tega, Milan

Templon, Brussels, Paris

Galerie Thomas, Munich

Tokyo Gallery + BTAP, Beijing, Tokyo

Tornabuoni Art, Paris, Crans Montana, Florence, Forte dei Marmi, London, Milan

Travesía Cuatro, Guadalajara, Mexico City, Madrid

Galerie Tschudi, Zuoz

Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea, Torino, Torre Pellice (Turin)

Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris

Van de Weghe Fine Art, New York

Annemarie Verna Galerie, Zurich

Vielmetter Los Angeles, Los Angeles

Vitamin Creative Space, Beijing, Guangzhou

Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen

Galerie Barbara Weiss, Berlin

Wentrup, Berlin

Michael Werner Gallery, New York, London, Märkisch Wilmersdorf

White Cube, London, Hong Kong

Barbara Wien, Berlin

Galerie Jocelyn Wolff, Paris

Galerie Thomas Zander, Cologne

Zeno X Gallery, Antwerp

ZERO…, Milan

David Zwirner, Paris, Hong Kong, London, New York

EDITION

Niels Borch Jensen Gallery and Editions, Copenhagen, Berlin

Cristea Roberts Gallery, London

mfc-michèle didier, Brussels, Paris

Atelier-Editions Fanal, Basel

Gemini G.E.L., Los Angeles

Sabine Knust, Munich

Lelong Editions, Paris

Carolina Nitsch, New York

Paragon, London

Polígrafa Obra Gràfica, Barcelona

René Schmitt, Westoverledingen

Susan Sheehan Gallery, New York

STPI, Singapore

Two Palms, New York

FEATURE

Ben Brown Fine Arts, Hong Kong, London: Lucio Fontana

David Lewis, New York: Mary Beth Edelson

Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam: Pauline Curnier Jardin

1 Mira Madrid, Madrid: Juan Downey

Experimenter, Kolkata: Bani Abidi

Galerie Barbara Thumm, Berlin: Jo Baer

Galerie Christophe Gaillard, Paris: Michel Journiac

Galerie Max Mayer, Düsseldorf: Irena Haiduk

Galerie Zlotowski, Paris: Stéphane Mandelbaum

Galleria Lorcan O’Neill Roma, Rome: Giorgio Griffa

Garth Greenan Gallery, New York: Howardena Pindell

Hosfelt Gallery, San Francisco: Liliana Porter

James Fuentes, New York: Alison Knowles

Jhaveri Contemporary, Mumbai: Mrinalini Mukherjee

Kasmin, New York: Lee Krasner

Levy Galerie, Hamburg: Daniel Spoerri, Meret Oppenheim

Loevenbruck, Paris: Jean Dupuy

Parker Gallery, Los Angeles: Franklin Williams

Project Native Informant, London: DIS

Upstream Gallery, Amsterdam: JODI

Vedovi Gallery, Brussels: René Magritte

Venus Over Manhattan, New York: Peter Saul

waldengallery, Buenos Aires: Ulises Carrión

Yancey Richardson Gallery, New York: Mickalene Thomas

STATEMENTS

Bank, Shanghai: Tianzhuo CHEN

Bodega, New York: Dena Yago

Bridget Donahue, New York: Jessi Reaves

Bureau, New York: Diane Severin Nguyen

Commonwealth and Council, Los Angeles: Rafa Esparza

Company Gallery, New York: Jonathan Lyndon Chase

Emalin, London: Evgeny Antufiev

Grey Noise, Dubai: Shreyas Karle

High Art, Paris: Matt Copson

Isla Flotante, Buenos Aires: Andres Pereira Paz

JTT, New York: Elaine Cameron-Weir

LambdaLambdaLambda, Prishtina: Hana Miletic

Lars Friedrich, Berlin: Min Yoon

Magician Space, Beijing: Liu Yefu

Queer Thoughts, New York: Diamond Stingily

Simone Subal Gallery, New York: Cameron Clayborn

Temnikova & Kasela, Tallinn: Edith Karlson

Union Pacific, London: Caroline Mesquita